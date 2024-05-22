Россия 16 мая запустила в космос спутник, который, вероятно, представляет собой космическое оружие со способностью атаковать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Об этом заявил на брифинге 21 мая пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», — сказал представитель Минобороны США.

По словам Райдера, аппарат, который, как утверждается, запустила Россия, располагается на той же орбите, что и «правительственный спутник» США.

Как отметил представитель Пентагона, выводы военного ведомства показывают, что спутник, якобы запущенный в мае, схож по своим характеристикам с некими аппаратами, которые Россия вывела в космос в 2019 и 2022 годах. По оценке Минобороны США, они «также представляют собой космическое оружие».

«Без сомнения, мы будем вести наблюдение за этим объектом», — заверил Райдер в ответ на вопрос о том, представляет ли российский аппарат угрозу для американских спутников.

О том, что Россия якобы запустила 16 мая аппарат, способный атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите, заявил накануне заместитель представителя США в ООН по спецвопросам Роберт Вуд. Соответствующее заявление он сделал во время дебатов в Совете безопасности ООН по российской резолюции, предполагающей запрет на размещение любых вооружений в космическом пространстве. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ответ на заявление Вуда сказал, что «даже не понял, о чем он говорит».

Reuters утверждает, что США считают российским космическим оружием спутник «Космос-2576». По словам аналитиков, этот аппарат был выведен на идентичную с американским разведывательным спутником USA-314 орбиту и пока не приближался к нему. Как пишет Reuters со ссылкой на данные Космического командования США, «Космос-2576» движется по орбитальному пути USA-314 «с большей скоростью» и, предположительно, окажется впоследствии вблизи американского спутника.

Ранее Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Российское военное ведомство отчиталось об этом в ночь на 17 мая, когда в США еще было 16 мая, отмечает РБК.

Гонка вооружений в космосе

Власти США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. CNN со ссылкой на источники сообщал, что речь идет об оружии, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя «огромное количество» коммерческих и правительственных спутников. США и их союзники пытались убедить Россию не размещать подобное оружие в космосе, писало агентство Bloomberg.

Президент России Владимир Путин на февральской встрече с тогдашним главой Минобороны Сергеем Шойгу, заявил, что Москва всегда выступала категорически против размещения ядерного оружия в космосе и что эта позиция не изменилась. В марте российский лидер назвал «вбросами» утверждения западных чиновников и СМИ «по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе». «Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал тогда Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе «уловкой Белого дома».

На фоне утверждений о планах России по размещению в космосе ядерного оружия Пентагон в феврале сообщил о запуске программы для борьбы с российским космическим оружием. Газета The New York Times в мае писала, что США могут развернуть новое поколение наземных и космических средств, которые способны защитить американскую спутниковую систему и при необходимости вывести из строя или обезвредить космические аппараты потенциального противника.

В апреле Россия в Совбезе ООН наложила вето на предложенный США и Японией проект резолюции, где содержался призыв не допустить гонки вооружений в космосе. В качестве причины такого решения российская сторона указала отказ авторов документа от включение в него поправки, предложенной Москвой и Пекином. В ней шла речь о запрете на использование любого оружия в космосе.

В мае Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Представитель США в организации заявила, что в нем не были подтверждены принципы, установленные Договором о космосе, который запрещает размещение в космосе ядерного оружия.