Вице-премьер России Александр Новак поручил Минфину и Минстрою проработать возможность распространения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания 28 февраля. Официальный представитель Новака подтвердил изданию эту информацию.

Минфин, Минстрой и оператор льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» должны до 25 марта проанализировать целесообразность расширения семейной ипотеки и сформулировать конкретные предложения для правительства.

Представитель Минфина сообщил РБК, что ведомство по поручению президента прорабатывает вопрос расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан. В министерстве не ответили на вопрос, идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет.

Источник издания в правительстве отметил, что возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком — «один из обсуждаемых вариантов».

Сейчас на семейную ипотеку по ставке до 6% могут претендовать семьи с ребенком в возрасте до шести лет либо с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также родители детей с инвалидностью. Вторичное жилье по льготной программе могут приобрести семьи с ребенком-инвалидом, живущие в регионах с низким объемом строительства.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Программу семейной ипотеки запустили в России в 2018 году. Изначально она была доступна семьям, в которых хотя бы один ребенок ребенок родился после после 1 января 2018 года. Затем условия программы распространили на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, и на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.

Программа семейной ипотеки должна была закончиться в 2022 году, сначала ее продлили до 1 июля 2024 года, а затем ― до 2030-го. При этом условия программы были пересмотрены и стали распространяться в основном на семьи с детьми до шести лет, за исключением жителей малых городов и регионов с низким объемом строительства.