Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана, написавшего в 2018 году статью, в которой он предложил Украине атаковать Крымский мост. Это следует из ведомственной базы розыска.

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе без уточнения о какой конкретно статье идет речь.

В 2018 году в американском издании Washington Examiner была опубликована статья Рогана под названием «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина». В ней журналист назвал мост «вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации» и призвал разрушить его авиаударами.

В России публикацию резко раскритиковали. В частности, Дмитрий Песков, который на тот момент исполнял обязанности официального представителя Кремля, назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики, граничащим с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки».

Следственный комитет России после выхода материала завел на Рогана дело о публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ).

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес журналиста в перечень экстремистов и террористов, куда заносят лиц, в отношении которых было возбуждено дело по «экстремистской» или «террористической» статье.