Сербия заняла «аморальную» позицию по вопросу поставок третьим странам боеприпасов, которые в дальнейшем могут попасть на Украину. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 25 июня заявил агентству France-Presse, что он не намерен препятствовать сербским компаниям в деле продажи боеприпасов в Испанию, Чехию и США — даже если эти страны в дальнейшем будут отправлять их Украине.

По словам Джабарова, подобные заявления «выглядят аморально». Кроме того, сербы должны понять, что «все равно будут чужими» для Евросоюза, несмотря на попытки «понравиться западным странам», отметил сенатор.

«Представьте себе, что российскими бомбами, которые могли бы продать в любую страну НАТО, бомбили Белград, — каким бы образом сербы на такое реагировали?» — сказал Джабаров.

В конце прошлой недели газета Financial Times (FT) сообщила, что экспортированные Сербией боеприпасы на сумму около €800 млн через третьи страны попали на Украину. Президент Сербии Александр Вучич в беседе с изданием допустил, что боеприпасов из Сербии действительно было экспортировано на указанную сумму — но не за год, а за 2-3 года.

По словам Вучича, Сербия не может экспортировать боеприпасы ни Украине, ни России, однако у сербской стороны было «много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими».

Сербский лидер отметил, что его дело состоит лишь в том, чтобы обеспечить законные продажи боеприпасов, а куда они попадут в конечном итоге — дело не его, а тех стран, которые эти боеприпасы приобрели.

По мнению Джабарова, в Сербии «понимали, что эти боекомплекты, которые они продавали, шли с конкретной целью на Украину». Сенатор отметил, что его это «удивляет и расстраивает», поскольку «сербы — наши братья». Большая часть сербского народа «не примет и осудит» позицию властей, считает Джабаров.