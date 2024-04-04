Планы США по размещению ракет средней дальности в Азии для сдерживания Китая повлияют на осложнение отношений в регионе, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делами Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на планы Вашингтона.

Чепа подчеркнул, что Россия выступает против «нагнетания любой эскалации в мире». «Естественно, ситуация в Азии тоже напряженная, и такие решения Соединенных Штатов Америки будут способствовать осложнению отношений и ситуации вокруг Тайваня», — сказал он.

Ранее о намерениях США разместить в Азии пусковую установку, которая может запускать ракеты средней дальности, заявил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерал Чарльз Флинн. Он объяснил эти планы тем, что Вашингтон хочет найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала Китая

При этом Флинн не привел конкретных данных о типах вооружений, их местах базирования и сроках установки.

«Пусковые установки <…> средней дальности скоро будут развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует его слова Asahi.

Издание предполагает, что речь идет о наземной ракетной системе средней дальности Typhon, разработанной армией США. Как отмечает Asahi, такая пусковая установка позволяет запускать крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью более 1600 км и зенитные ракеты SM-6.