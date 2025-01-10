Планы Эстонии по запрету деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) на территории страны представляют собой попытку «вписаться в повестку» и следуют «украинской схеме». Такое мнение в разговоре с RTVI выразил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.

«Здесь всё понятно, схема чисто украинская», — сказал депутат.

Комментируя инициативу Таллина, Обухов отметил, что после того, как президент США Джо Байден снялся с выборов, «все государства-лимитрофы ищут свое место, как бы им вписаться в новую повестку, и они пока идут по старому пути».

Депутат напомнил, что в Эстонии проживает высокая доля русскоязычного населения, а прихожанами ЭПЦ являются также православные эстонцы.

«Это серьезная, влиятельная сила общества, и попытки прижать ее к ногтю всегда предпринимались. Сейчас, видимо, посчитали, что удобный повод, тем более есть киевский прецедент», — отметил он.

По словам Обухова, российские власти обладают «довольно ограниченным» арсеналом воздействия на Эстонию, однако этот инструментарий необходимо «использовать по полной» для защиты православной церкви Московского патриархата. Депутат отметил, что, несмотря на «малообнадеживающий» характер апелляций к международным структурам «в свете деградации этих структур», Москве следует использовать и этот метод.

«Я думаю, что есть у нас еще резервы для давления на Эстонию в этом вопросе, я не буду о них говорить, разные есть варианты. МИД России должен активизировать все свои все каналы воздействия, даже если они неэффективные, потому что в данном случае идет борьба в том числе за общественное мнение, в том числе Европейского союза. И я бы даже и подключил традиционалистские партии в странах Евросоюза по этому поводу», — сказал Обухов.

Как в Эстонии планируют запрещать ЭПЦ

В начале января портал ERR сообщил, что в апреле в Эстонии может быть принят закон, позволяющий запретить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий законопроект, предложенный Министерством внутренних дел страны, будет внесен в парламент в конце января. В рамках инициативы предполагается запрет деятельности любых церквей и приходов, которые связаны с организациями, поддерживающими военную агрессию.

Законопроект предписывает ЭПЦ МП в течение двух месяцев изменить свой устав, убрав упоминание томоса, и полностью выйти из подчинения Москве. В противном случае глава министерства обратится в суд с просьбой о принудительной ликвидации организации. На изменение церковного устава будет отведено два месяца со дня вступления закона в силу.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предлагаемый его ведомством запрет не предполагает прекращения деятельности приходов и церковных зданий, а касается только «зонтичной организации». По утверждению министра, ЭПЦ МП является «крупнейшим инструментом влияния России и Кремля» в стране, а Москва якобы использовала религиозные организации «для достижения своих целей в Молдове, Украине и других странах» и намерена проводить такую политику и в Эстонии.

«Этому надо положить конец», — подчеркнул Ляэнеметс.

В то же время заместитель председателя Центристской партии Эстонии Вадим Белобровцев заявил, что не услышал от главы МВД конкретных примеров подстрекательства ЭПЦ МП к нарушению законодательства страны.

«Мне кажется, что мы ходим по очень тонкому льду. Церковь в Эстонии и государство отделены друг от друга, и вмешательство в церковные дела со стороны государства станет прецедентом, причем достаточно сомнительным», — сказал он.

Первое чтение законопроекта в парламенте запланировано на середину февраля, а итоговое голосование — на апрель, отмечает ERR.

Аналогичный закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в августе 2024 года подписал президент Украины Владимир Зеленский. В соответствии с положениями документа, общинам УПЦ МП было отведено девять месяцев на то, чтобы разорвать отношения с Русской православной церковью (РПЦ).

В мае 2022 года собор УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями на Украине.