В России появился новый долларовый миллиардер — основатель и глава совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый, пишет Forbes. Он стал пятым российским бизнесменом, заработавшим более $1 млрд на производстве лекарств.

Как пишет Forbes, Белый — держатель контрольного пакета акций «Промомед» (примерно 88%), которые в ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 9 июня, достигали в цене 420,85 руб. за штуку. Весь пакет предпринимателя, таким образом, оценивался в 78,4 млрд рублей, то есть в сумму, эквивалентную $1 млрд.

По данным журнала, 60% выручки «Промомеда» обеспечивают препараты, которые используются в сфере онкологии и эндокринных заболеваний. При этом Forbes называет наиболее известной продукцией компании противовирусные препараты для лечения COVID-19, средства против ожирения, включая аналог «Оземпика», а также раствор для лечения суставов.

Согласно отчету самого «Промомеда», компания представила на российском фармацевтическом рынке более 350 препаратов и провела больше всех медицинских исследований в 2022-2024 годах, отмечает издание. Свою выручку за 2024 год она оценила в 21,4 млрд рублей, зафиксировав 35-процентный рост. В ближайшие семь лет «Промомед» планирует нарастить продажи и увеличить выручку десятикратно — до 240 млрд рублей.

Ранее «Промомед» фигурировал в нескольких уголовных делах. В 2023 году суд в Москве приговорил к 12 годам колонии экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, признав ее виновной в получении двух особо крупных взяток.

Согласно материалам дела, она, в частности, получила билеты и путевки на отдых на сумму 5,8 млн руб. от руководства компаний «Промомед» и «Медполимерпром» за помощь в продвижении лекарственных препаратов. Непосредственно в даче взятки обвинили бывшего гендиректора и совладельца «Промомеда» Максима Якушкина, но уголовное расследование против него прекратили ввиду его активного сотрудничества со следствием.

Петр Белый родился в 1972 году, окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. Свою фармкомпанию он основал в 2005 году. Через 10 лет, в 2015-м, «Промомед» купил завод «Биохимик» в Саранске, где в основном и производит свою продукцию.

В топ-100 российских миллиардеров Forbes сейчас входят четверо бизнесменов, имеющих отношение к компаниям по производству лекарств: