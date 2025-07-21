Генпрокуратура признала нежелательной не территории России деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) «Фонд Розы Люксембург» (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.)*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, организация, созданная в 1990 году и имеющая международную сеть представительств, формально декларирует цели политического и общественного просвещения. Однако фактически ее деятельность направлена на разжигание протестных настроений в России, радикализацию молодежи и дискредитацию государственной власти.

В Генпрокуратуре отметили, что фонд систематически распространяет контент, созданный иностранными агентами, а также зарубежными и международными неправительственными структурами, чья деятельность объявлена нежелательной в России.

Ранее надзорное ведомство включило в перечень нежелательных организаций Йельский университет*. В Генпрокуратуре пояснили это решение тем, что учреждение оправдывает использование финансовых средств для дискредитации российских государственных институтов. В частности, в заявлении отмечается, что при университете функционирует Школа международных отношений, которая, как утверждает ведомство, фактически является центром подготовки лидеров протестных движений.

Помимо этого, Генпрокуратура обвинила Йельский университет* в работе, направленной на блокаду России со стороны других стран, подрыв экономических основ российского государства и дестабилизацию внутренней социально-экономической и политической ситуации.

*внесены в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной