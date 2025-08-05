Деятельность британской неправительственной организации Zimin Foundation (Фонд Зимина*) признана нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

По версии ведомства, организация, созданная основателем «Вымпелкома» ( бренд «Билайн»), филантропом Дмитрием Зиминым и его сыном Борисом Зиминым* в Великобритании, помимо декларируемой миссии по развитию науки и образования «оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам».

Генпрокуратура в качестве доказательства ссылается на инициативу фонда — стартовавшую в феврале 2025 года программу помощи русскоязычным проектам, потерявшим финансирование из США. Согласно данным надзорного органа, за первые два месяца было распределено 30 денежных грантов «на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России».

«На фоне проведения специальной военной операции фонд усилил антироссийскую риторику, распространяет дискредитирующую информацию о России», — отметили в ведомстве.

Zimin Foundation был основан в 2016 году Борисом и Дмитрием Зимиными*. Фонд занимался поддержкой научных, образовательных и просветительских проектов в России и за рубежом. Среди наиболее известных инициатив — премия «Просветитель», вручаемая за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

В сентябре 2022 года Минюст России присвоил Борису Зимину* статус иностранного агента. Через год, осенью 2023 года, в отношении него инициировали уголовное преследование и объявили в розыск.

Судебное разбирательство проходило без участия подсудимого, которого следствие считает скрывающимся от органов правопорядка. В январе 2023 года суд Москвы принял решение о заочном аресте Зимина*, однако его представители утверждали, что он открыто проживает в Израиле и не имел намерения скрываться от следствия.

В апреле Преображенский суд Москвы вынес заочный приговор в отношении Бориса Зимина*, назначив ему 9 лет заключения в колонии общего режима. Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве при хищении и последующей продаже контрольного пакета Bryanston и 52,4% акций каршерингового сервиса BelkaCar Ltd.

По версии следствия, в период с февраля 2017 по октябрь 2019 года Зимин* организовал незаконное завладение всем пакетом акций коммерческой структуры, будучи осведомленным, что эти ценные бумаги являлись единственным активом фирмы, принадлежавшим иностранному подданному. Общая сумма ущерба составила 367 миллионов рублей за 17 781 акцию. Зимин* охарактеризовал возбужденное против него дело как политически мотивированное.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов