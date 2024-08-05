Генпрокуратура России признала деятельность немецкого фонда Конрада Аденауэра нежелательной на территории страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии Генпрокуратуры, фонд распространяет материалы, дискредитирующие российские власти, их внешнюю и внутреннюю политику, работу правоохранительных органов и судебную систему.

Организация также «активно продвигает» политику «недружественных государств» по теме военной операции, считают в надзорном ведомстве.

Информационная деятельность фонда носит «открытый провокационный характер» и нацелена на «осложнение отношений между Россией и странами Запада», заявили в прокуратуре.

Отмечается, что фонд Аденауэра своей работой создает условия для политической и экономической изоляции России на международной арене, а также для «усиления военного противостояния» в регионах проведения военной операции.

Фонд Конрада Аденауэра назван в честь первого канцлера ФРГ. Это крупнейший политический фонд Германии, близкий к одной из крупнейших немецких партий Христианско-демократический союз (ХДС).

Российское представительство фонда Конрада Аденауэра работает с 1990 года. Организация позиционирует себя как площадку для «конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом».

На сайте фонда утверждается, что он сотрудничает с высшими российскими судами, профильными министерствами, университетами и научными учреждениями, а также с Русской православной церковью.

В конце июля Госдума приняла закон, позволяющий признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе с государственным участием. До этого нежелательной могли признавать только только деятельность зарубежных неправительственных организаций.