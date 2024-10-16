Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить сферы здравоохранения и образования из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке. Об этом из нижней палаты парламента сообщает корреспондент RTVI.

Минтруд приказом устанавливает список профессий и специальностей иностранцев, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке. По данным главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, этот приказ и перечень специальностей будет пересмотрен.

На заседании Госдумы Володин призвал обсуждать изменения в перечень публично вместе с министерствами.

«Когда мы говорим о дефиците кадров в здравоохранении, и далее уповаем на то, что министерство здравоохранения подаст свою заявку в министерство труда и социальной защиты с целью привлечения в сферу здравоохранения мигрантов, надо вначале, наверное, обсудить этот вопрос. А целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, наши целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию? И почему они не идут?» — рассуждает Володин.

Он обратил внимание на то, что «Минздрав подает заявку для того, чтобы мигранты ехали работать врачами, медсестрами».

«Это о чем говорит? Коллеги, вы задумайтесь! Министерство просвещения будет свою заявку подавать, чтобы мигранты шли учителями работать. Мы с вами постоянно говорим и слышим, что нет знания русского языка, нет знания глубины предмета. А здесь, значит, тоже будет решаться вопрос через привлечение мигрантов. Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так! Коллеги, мы и для себя должны ставить эту планку. Тогда наша лучшая научная школа, преподавательская будет готовить качественных специалистов, и мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», — сказал Володин.

При этом, по его словам, «что касается трудовой миграции в сфере строительства, сельского хозяйства, также надо заслушать профильных министров».

«Но там, где это неквалифицированный рабочий труд, да, надо привлекать (мигрантов), а там, где квалифицированный, надо готовить своих специалистов», — считает Володин.

16 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий наказание в сфере нелегальной миграции.