Суды могут привлекать граждан России к административной ответственности за публикации с экстремистской символикой, которые были размещены или использовались еще до признания их запрещенными. Соответствующее определение вынес Конституционный суд (КС) по делу бывшего муниципального депутата Елены Сельковой, обратило внимание агентство РАПСИ.

КС постановил, что дата размещения экстремистской символики не имеет значения, тогда как «противоправность» такой публикации «заключается в самом факте ее публичной демонстрации».

«Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена», — говорится в определении суда.

Поводом для разъяснений Конституционного суда стала жалоба бывшего муниципального депутата московского округа Черемушки Елены Сельковой. Перед сентябрьскими выборами 2022 года ее задержали и привлекли к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), оштрафовав на 1,5 тыс. рублей. На этом основании депутату на год запретили участвовать в выборах.

Как писала сама Селькова в своем телеграм-канале, поводом для составления административного протокола стала публикация в соцсети эмблемы «Умного голосования», которую женщина разместила еще в 2019 году. В суде эмблему связали со «Штабами Навального»*, которые были признаны экстремистской организацией и запрещены в Россией в 2021 году, спустя два года после публикации депутата.

В апелляционной жалобе Селькова пыталась оспорить правоприменение к ней статьи о демонстрации экстремистской символики, но безуспешно.

В перечне материалов, признанных экстремистскими Минюстом России, на момент выхода этого материала насчитывается 5424 пункта.

По данным проекта «Сетевые свободы», на муниципальных выборах в 2022 году было зафиксировано как минимум 85 эпизодов «давления» на независимых кандидатов. Как утверждается в публикации, нередко политиков и общественников привлекали к ответственности по статье 20.3 КоАП — в числе прочего им назначали штраф или арест за пост с символикой «Умного голосования» или обвиняли в связях с оппозиционером Алексеем Навальным.

В начале марта 2024 года суд в Мурманске признал фотографии Алексея Навального «пропагандой экстремистской организации». После того, как местная жительница разместила табличку со снимком политика и надписью «бессмертен», ее признали виновной в демонстрации экстремистской символики и назначили семь суток административного ареста.

*организация признана экстремистской и запрещена в России