Роспотребнадзор нашел незаконные декларации о безопасности «аромаингаляторов для носа» и намерен приостановить их продажу, говорится в пресс-релизе регулятора.

Роспотребнадзор провел мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах «аромаингаляторах для носа».

«По общим сведениям, размещенным на страницах товара, установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует», — сказано в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре отметили, что, например, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», однако такие исследования применительно к данной продукции не проводились.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — подчеркнули в ведомстве.

По данным регулятора, сегодня аромаингаляторы становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы.

«Имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, такие как «арбуз», «кокос-дыня», «ледяная мята» и т. д., что свидетельствует об их ориентированности на несовершеннолетнюю аудиторию», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным регулятора, продавцы используют маркетинговые методы, привлекающие подростков: популярных персонажей из видеоигр и мультфильмов; размещение рекламы в социальных сетях.

«В видеоматериалах, рекламирующих «аромаингаляторы», используются сцены потребления этой продукции. При этом на видео нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео и вовсе указанную продукцию употребляют несовершеннолетние», — добавили в Роспотребнадзоре.

Что известно об аромаингаляторах

О том, что дети скупают на маркетплейсах аромаингаляторы и «кайфуют от них в школе», писал ранее телеграм-канал Baza. По его данным, детям особенно нравятся те аромаингаляторы, что «прям в голову отдают».

В описании в объявлениях по продаже таких ингаляторов сказано, что они оказывают «освежающее, бодрящее действие, снимают усталость, облегчают дыхание, помогают при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте, а в их состав входят эфирные масла».

6 декабря первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора обращение с просьбой проверить, нет ли в аромаингаляторах запрещенных или ограниченных к обороту веществ. «В случае нарушений — будем запрещать продажу этой заразы», — предупредил Гусев в своем телеграм-канале.

9 декабря председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина также написала обращение глава Роспотребнадзора. В документе сказано, что производители заявляют, что так называемые «карандаши-ингаляторы» «дарят заряд бодрости, подходят для употребления на учебе, за рулем, при работе за компьютером, при головной боли и т. п.».

«При этом, судя по комментариям, некоторые малолетние жалуются на тошноту и головные боли после вдыхания содержимого этих устройств», — сказано в обращении, которое имеется в распоряжении RTVI.

Накануне, 10 декабря, пресс-служба Wildberries и Russ сообщила, что компания ранее объявила о проведении проверки ароматических ингаляторов на витрине маркетплейса.

«По результатам проверки принято решение о блокировке аромаингаляторов на платформе, в течение суток товары будут убраны с витрины», — говорилось в сообщении.