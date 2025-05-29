Беларусь вошла в первую десятку стран по продажам игристого вина в России после увеличения объемов поставок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные алкогольной компании Luding Group.

Согласно предоставленной изданию статистике, в первом квартале 2025 года продажи игристого вина из Беларуси выросли более чем в 21 раз год к году, до 11,8 тыс. декалитров. Эксперты отмечали, что летом 2024 года поставки белорусского вина активизировались после того, как российский алкогольный дистрибутор «Винтренд Ритейл Групп» получил декларацию соответствия на импорт продукции Минского завода виноградных вин.

Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев в разговоре с «Ъ» объяснил аномальное увеличение показателей «эффектом низкой базы». Он напомнил, что производители вина приобретают виноматериал у государств, отказавшихся от торговли с Россией, после чего разливают его у себя.

Представитель компании по производству и дистрибуции алкоголя Ladoga предположил, что Беларусь поставляет в Россию балк. Таким образом, сказал он, игроки алкогольного рынка могут предложить бюджетную замену просекко, существенно подорожавшему на фоне новых пошли и акцизов, которые ввело российское правительство.

В то же время глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что крупные сетевые розничные магазины в настоящий момент не фиксируют массового притока вина из Беларуси, а его доля остается на уровне около 0,5%.

Руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко пояснил, что на рынке импортной продукции идет процесс перераспределения объемов в категории вин низкого и среднего ценового сегментов, из-за чего реализуемые объемы вин идут из стран, которые предлагают доступную стоимость для потребителя.

Ставцев также обратил внимание на то, что падение продаж игристого вина в России в начале 2025 года в первую очередь было обусловлено превышением спроса над предложением и частичным сдвигом покупательского интереса с дешевых игристых вин на сидры и пивные напитки, которые имитируют игристое.