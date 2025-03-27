С 1 сентября 2025 года могут начать действовать новые правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Проект приказа разработал Минздрав, он опубликован на сайте для размещения проектов правовых актов.

«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) <…> настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.», — говорится в документе.

Проект появился в базе в середине февраля, а на публичное обсуждение его вынесли 12 марта.

25 марта завершилось публичное обсуждение документа, и он был вынесен на следующий этап, на котором оценивается регулирующее воздействие.

В документе уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Например, при оказании медпомощи пострадавшим в аварии, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются, поясняется в проекте.

Изменился также перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России.

В пояснительной записке также уточняются вопросы получения добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования.

В январе МВД предложило упростить процедуру составления документов при задержании пьяного водителя в целях «оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», включая «сокращение количества составляемых процессуальных документов».