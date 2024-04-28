В России постепенно растет доля граждан, в жизни которых религия играет важную роль. За последние 12 лет, к апрелю 2024 года, их доля выросла на 22% и достигла 52%, отмечает Левада-Центр* со ссылкой на проведенное исследование.

Из полученных социологами данных следует, что важной для себя религию чаще всего называют:

женщины (58%);

люди в возрасте 40-54 лет (56%) и от 55 лет (53%);

исповедующие ислам (83%).

Реже религия играет важную роль в жизни мужчин (45%), молодежи (43%) и тех, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию (10%). Общая доля респондентов, которые назвали религию неважной для себя, составила 45%.

В 2024 году россиян, признающих важность религии в своей жизни, впервые оказалось больше приверженцев противоположной позиции, указывает телеграм-канал «Опросы и замеры». Еще год назад доля первых составляла 40%, а вторых насчитывалось 59%.

Исследование Левада-Центра* показало, что большинство опрошенных россиян (74%) считают себя православными. С 2017 по 2020 годы их доля снижалась и дошла до 65%, но с тех пор постепенно растет. Чаще всего к ней причисляют себя женщины и респонденты в возрасте от 40 лет и старше (по 78%).

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Из опрошенных мужчин православными назвались 68%, в возрастной категории от 25 до 39 лет — 67%, среди молодежи (18 лет — 24 года) — 61%.

Мусульманами назвали себя 6% участников опроса, атеистами — 4%, приверженцами других религий — около 3%. Еще 13% респондентов не причисляют себя ни к одному из вероисповеданий.

Опрос проводился 18-24 апреля 2024 года в 137 населенных пунктах 50 субъектов Российской Федерации при участии 1603 человек в возрасте от 18 лет методом личного интервью на дому у респондентов. Полученные результаты по категориям респондентов (пол, возраст, уровень образования и др.) были соотнесены с данными Росстата об этих категориях.

Празднование православной Пасхи

Часть опроса Левада-Центра* была посвящена празднованию православной Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая. О намерении так или иначе отмечать этот праздник заявили 86% опрошенных. Из тех, кто строит такие планы:

71% собираются красить яйца;

38% намерены купить куличи, а 34% — испечь их самостоятельно;

14% будут готовить творожную пасху;

каждый пятый планирует принимать или посещать гостей (21% и 23% соответственно);

28% опрошенных пойдут освящать куличи;

8% рассчитывают посетить Всенощную, как это традиционно делает президент России Владимир Путин.

По сравнению с предыдущим пасхальным опросом, проведенным Левада-Центром* в 2021 году, сократились доли тех, кто на Пасху ходит в гости, покупает и готовит куличи.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов