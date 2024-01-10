В наступившем 2024 году рождествескую службу в храмах по данным МВД посетили 1,3 млн человек. Это почти в два раза меньше, чем в 2020 году, когда эта статистика публиковалась в последний раз (2,3 млн). Бывший депутат Государственной думы Олег Шеин рассказывает в своей колонке для RTVI о том, насколько в реальности религиозно российское общество.

Религиозно ли российское общество

Невозможно отрицать, что со времен Советского Союза население стало более воцерковленным. Впрочем, в любом обществе огромная часть людей предпочитает руководствоваться тем, что публично одобряемо. В СССР был публично одобряем атеизм. Новая Россия, отвергая советский опыт как ошибочный, не могла не вернуться к религии. По крайней мере, на уровне положительного отношения к самой идее веры.

В итоге за короткие шесть лет с 1989 года по 1995 год число верующих в стране подскочило с 20-30% до 50-60%. На сегодняшний день православными себя называют 57% граждан России.

Но при ближайшем рассмотрении видно, что для значительной части из них православие вовсе даже не религия, а скорее культурная самооценка. Это фиксирует и ВЦИОМ, обнаруживший удивительные вещи.

10% тех, кто называет себя православными, говорят, что религия не играет для них вообще никакой роли и никогда не ходят в церковь, а еще 30% сообщают, что религия не очень-то и важна.

22% православных признаются, что посещают храм только раз в месяц, а митрополит псковский Тихон вообще оценивал долю тех, кто соблюдает таинства в 0,6% от общей численности населения.

И это еще не самое интересное. Из числа православных (мы все еще цитируем ВЦИОМ) 45% не верят в существование рая, 42% не верят в ад, 38% не верят в существование сатаны и 14% не верят в Бога.

Более того, исследования ВЦИОМ фиксируют медленное, но последовательное снижение тех, кто вообще называет себя верующими.

Противоречие между декларированием России как «православной страны» и реальными практиками населения вызывает очевидное беспокойство и раздражение руководства РПЦ, вылившееся недавно в отказ патриарха считать русскими тех, кто не ходит в церковь:

«А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос, являетесь ли вы наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?».

Государство и РПЦ

Отличие РПЦ от других христианских церквей заключается в том, что она исторически находится в управлении государства. Отец первого монарха из династии Романовых, Федор Романов, был патриархом Всея Руси. При Петре Первом патриарха вообще перестали избирать. Вплоть до революции Русской православной церковью управлял Священный синод. Его членов назначал император, а в состав Синода включался специальный правительственный чиновник, который и руководил всеми учреждениями, включая церковные суды. Все иерархи церкви находились на зарплате от государства.

Для сравнения, папский Ватикан никогда не был подчинен ни одному правительству, а скорее конкурировал с ними за политическое влияние. Протестанты со своей аскетической этикой вообще построены по принципу общин. Англикан как бы возглавляет король, но вот только управляет страной парламент. У суннитов после крушения Османской империи религиозные лидеры утратили единого государя, который представал в роли халифа, а у шиитов в Иране именно имамы стали основным проводником антишахской зеленой революции.

Вовсе не случайно — о чем нынче не принято вспоминать — ленинский Декрет об отделении церкви от государства был с энтузиазмом воспринят частью православных интеллектуалов, которые увидели в нем возможность строительства самостоятельного института, занятого именно духовным просветлением жестокого общества. Однако эта музыка играла недолго. Уже в конце 20-х годов движение «обновленцев» пришло в упадок: советскому государству независимый церковный институт был не нужен.

Дальнейшая история всем известна. И мы, конечно, видим противоречие между христианской миссией и государственными интересами. Государство, как мы знаем со школьной скамьи, это про «машину подавления правящим классом классов угнетаемых», а не про Нагорную проповедь из Евангелия.

Рождественская история

Накануне Рождества в Москве был запрещен в служении отец Алексей Уминский, призывавший молиться за мир.

«Всякая война заканчивается миром, всякая эпидемия заканчивается, истребив огромное количество людей, — говорил он, — Я не могу поддержать эти военные действия. Я молюсь о мире, я молюсь о том, чтобы это как можно скорее прекратилось, и как можно меньше людей пострадало».

Уминского практически сразу обвинили в «неотолстовстве, то есть перепетой на новый лад позицией писателя Льва Толстого, за которую он был отлучен от Церкви», а под Рождество сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы.

Вместо него этот приход получил Андрей Ткачев, известный отношением к людям вообще и женщинам в частности:

«Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога… гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину. Делать с ней не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину на сто процентов! Смыть с нее всю эту порнографическую краску, которая на нее нанесена современной цивилизацией».

У Ткачева, понятно, совсем другие взгляды на происходящее в целом и на христианство.

Но ведь история с Уминским не единична. Весной 2022 года появилась петиция об окончании боевых действий на Украине. Ее подписали 294 клирика Русской православной церкви. Это каждый семидесятый русский священник.

С другой стороны, вот что вещает телеканал «Спас», «самый крупный миссионерский проект Русской православной церкви»:

«Способ испытания веры — пойди и вырежи, уничтожь народ. Многие либералы сейчас скажут “нет, даже правитель не имеет права лишать жизни и так далее”. Священное писание говорит об обратном».

Обращаясь к истокам

В РПЦ, как и в российском обществе в целом, есть разные люди, и их ценности, и тем более ценности обычных прихожан, радикально отличаются. Обсуждая вопрос христианской культуры в российском социуме важно поговорить о том, какой смысл мы вкладываем в слово «христианство».

Что нового привнесло учение Христа в человеческую цивилизацию, почему так получилось, что за ним последовали миллионы? В чем особый смысл этих идей? Есть ли он вообще, этот смысл, или все религии говорят примерно об одном и том же и отношение к ним определяется лишь национальной принадлежностью?

Начнем с того, что христианство прежде всего отрицает важность национальных отличий.

Первым делом, придя в Иерусалим и раскидав торговые палатки во Втором Храме, Иисус произнес: «Мой храм будет зваться храмом всех народов» (Марк, 11:15). И чуть раньше, общаясь с римским центурионом (то есть как бы иноверцем, язычником) в Капернауме, Иисус говорит, отрицая национальную исключительность и обращаясь ко всем народам: «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю» (Матфей, 8:11-12). А чуть позже апостол Павел в книге, которая признана церковью каноничной, продолжил: «Нет ни эллина, ни иудея, ни скифа» (Послание к Колоссянам, 3:11).

Вот оно, Евангелие, — то есть Благая весть. В нем нет никакого цивилизационного раскола, непримиримых противоречий между народами, нет, говоря современным языком, русских, американцев, китайцев, чеченцев, украинцев, армян и азербайджанцев, а есть Люди в своем многонациональном разнообразии, говорящие на разных языках, имеющие отличающиеся традиции и уклады, но в основе своей абсолютно одинаковые, не хуже и не лучше. Различие между ними пролегает не по цвету кожи и предпочтениям в кулинарии, а в отношении каждого отдельного человека — к основным ценностям, впервые обозначенным именно в проповедях Христа.

То есть, не в нации дело. И не может быть богоизбранного народа — ни иудейского, ни русского, ни американского, ни папуасского.

Но мы-то видим, как с экранов льется в наши головы совсем другое. Нам рассказывают про «тупых американцев», «Гейропу» и единственный оплот Света, буквально Новый Израиль, по нашу сторону границы. И, конечно же, постоянно звучит призыв сплотиться вокруг начальства, которое, как известно, от Бога («Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым» — 1-е послание Петра, 2:13).

Эта фраза из послания апостола нигде не встречается в качестве изречений Христа, но очень гармонирует с тезисом «рабы, повинуйтесь господам своим», высказанным апостолом Павлом жителям маленького малоазиатского городка Эфес и ставшим целой идеологической концепцией.

Но в этом ли смысл христианства? Этим ли оно отличалось от язычества? И об этом ли оно вообще?

Обряд и содержание

На протяжении тысячелетий духовные практики предполагали наличие обряда. Обряд важен. Обрядовая сторона изначально ставила главной целью ментальное отрешение от суеты и погружение в особый мир общения с высшими силами. На этом построена — с разными целями — и система религиозных церемоний, и шаманизм, и прикладная магия.

Согласитесь, обряду куда как проще следовать, чем смыслам. Отсюда идет распространенность примет, местами приобретающая анекдотический характер, — как произошло недавно с заменой слова «последний» на «крайний». Отсюда и идея «бесконечного покаяния», как возможности безнаказанно бесконечно совершать бесчестные поступки и потом откупиться парой свечек. Отсюда и оправдание любых зверств ссылками на Ветхий завет, как будто и не было никакой Нагорной проповеди. Это очень удобно. Не надо работать над собой. Делай что хочешь, но не забудь зарезать ягненка, покрасить усы Перуну или встать перед иконой.

Но Новый завет об обратном. Он о превосходстве содержания над формой. Особо ожесточенные споры у Иисуса были про священное правило ничего не делать в субботу, отдавая день Богу. «Вы зачем делаете то, что нельзя делать в субботу?», — спрашивали его пользовавшиеся огромным авторитетом в народе фарисеи. «Сын человеческий господин над субботой», — отвечал Христос (Лука, 6:5-6). И объяснял: «можно в субботы делать добро» (Матфей, 10:13).

Куда менее стеснялся в выражениях Иоанн Креститель. Людям, которые толпами приходили к нему, чтобы принять крещение, он говорил: «Змеиные отродья! Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Только не вздумайте говорить, что вы сыны Авраама, поскольку Господь может создать сынов Авраама из камней». «Что же нам делать? — спрашивал народ. — У кого две одежды, пусть отдаст неимущему одну, — отвечал Иоанн» (Лука, 3:7-11).

Не напоминает ничего из современного? Каждый раз на крещение, Рождество и Пасху мы видим людей, которые не то что отдают чего-нибудь неимущим, а без всякого стыда отнимают у соотечественников последнюю рубашку.

«Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор», — говорил Христос. (Марк, 12.38).

Назвав козлами (очень современно, кстати) нехороших людей, Христос в беседе с учениками на Масличной горе, обозревая своды Иерусалимского храма, говорит:

«Господь скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо был голоден Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Матфей, 25:41-45).

Куда яснее-то? Показная набожность не ценна. Мало ли в чем человек готов поклясться для Бога, которого он не видел и, может быть, не увидит. Значение имеет то, что он совершает для других людей, причем самых обездоленных. И никаким поправкам к заповедям типа «не убий, но вот если начальник прикажет…» здесь места нет.

Не в словах благость, а в помощи другим людям, и толковать по-иному Новый завет — просто отвергать смысл Евангелия.

Ценностными фундаментом христианской, а если брать шире, авраамической культуры, является как раз иное: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Книга Левит, 19:18; Матфей 22:33). «И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфей7:12).

Это сложно. Эти ценности вызывают ярость, как только дело доходит до их практического применения, поскольку они не соответствует накачке общества идеологией ненависти. У моих друзей из группы «Аркадий Коц» есть хорошая песня про Христа. В ней есть строки «Я пою эту песню в Москве, где живут богачи, попы и рабы. Так что, если б Иисус проповедовал тут, его тоже распяли бы».

Но именно в этом, в гуманизме, сострадании, эмпатии и любви к людям и есть отличие христианства от предшествовавшего ему язычества. И люди, которые разделяют идеалы гуманизма, безусловно, являются последователями Христа вне зависимости от их цвета кожи, языка, паспорта и даже отношения к христианству, о котором они в силу особенностей личного культурного становления могут толком ничего и не знать. Первично, повторим, содержание, форма вторична, ведь «не человек для субботы». И главное в проповедях Христа, конечно, именно это: «справедливость, милосердие и верность» (Матфей, 23:23).

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