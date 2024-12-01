С 1 декабря в России стартовал первый этап эксперимента по сбору биометрических персональных данных, которые иностранцы и лица без гражданства должны сдать для разрешения на въезд в Россию на срок более 90 дней.

Такая мера будет действовать в аэропортах Москвы и Подмосковья — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Также сбор биометрии будет проводиться в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД России объяснили, что нововведение поможет:

— повысить уровень миграционной безопасности,

— исключить пребывание в стране лиц, которым въезд в Россию был запрещен,

— ограничить нахождение в стране «иных деструктивных элементов», которые пытаются проникнуть на ее территорию в том числе под измененными установочными данными.

«Также были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и на других пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Эксперимент был утвержден в соответствующем постановлении правительства, он рассчитан на два этапа. Первый предполагает, что иностранцы и лица без гражданства будут сканировать отпечатки пальцев и делать фотографии в пунктах пропуска.

На втором этапе, который пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, для безвизового въезда в Россию иностранцы и лица без гражданства смогут разместить в специальном приложении свои фотографии и биометрические данные. Для этого им необходимо обратиться в МФЦ и получить электронную карту иностранного гражданина.

Эксперимент по сбору биометрии не коснется граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также их родственников. Кроме того, мера не затронет сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных на российской территории, и их семей.