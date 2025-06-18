Пользователи соцсетей начали выкладывать фото из супермаркетов с необычно низкими ценами на куриные яйца, обратило внимание отраслевое издание Shoppers. Например, десяток яиц С1 за 35 руб. в «Дикси», за 40 руб. в «К&Б», шесть штук за 50 руб. в «Пятерочке».

Стоимость яиц у некоторых сетей-участников АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупнейших российских ритейлеров) действительно опустилась до 35 руб. за десяток, сообщил председатель президиума ассоциации Станислав Богданов. По данным АКОРТ, отпускная стоимость яиц с начала 2025 года снизилась на 35% — до 68 руб. Всего за месяц яйца подешевели на 11%, что стало рекордом среди социально значимых товаров, подчеркнули в АКОРТ.

Птицеводы смогли справиться со вспышками птичьего гриппа и стабилизировали работу, объяснили новый тренд в Росптицесоюзе. В январе-апреле производство этого продукта выросло на 5,5% до 13,1 млрд шт., что наполнило рынок. Свой вклад в цены внес и продолжающийся импорт яиц — его нарастили в конце 2023 года на фоне дефицита.

Птицеводы считают, что стоимость яиц продолжит снижаться, но низкие отпускные цены не означают, что цены на полке для конечных покупателей тоже будут низкими. Впрочем, в пользу продолжения тренда, по мнению птицеводов, играют следующие факторы:

— Ритейлерам запретили требовать бонусы за приобретение определенных объемов яиц, что снизило их цену на тендерах.

— Поставщики и сети постепенно переходят на долгосрочные контракты.

— Яйца дешевеют из-за того, что летом падает спрос на этот продукт.

В 2023 году яйца в России резко подорожали — в среднем на 50%. Тогда в Руспродсоюзе среди причин роста цен назвали RTVI скачок потребления яиц из-за подорожания мяса кур, а также рост себестоимости из-за подорожания логистики, упаковки и т.д. Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря извинился за рост цен на яйца, объяснив его сбоем в работе правительства.