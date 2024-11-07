Минздрав Пензенской области признал «временное отсутствие» антирезусного иммуноглобулина — препарата для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве утверждают, что нехватка лекарства наблюдается по всей стране. Прокуратура региона начала проверку. О проблемах с доступностью препарата сообщили и в некоторых других регионах.

В Минздраве Пензенской области заявили, что в настоящее время в регионе и «на всей территории России» нет антирезусного иммуноглобулина и его аналогов. При этом в московском Депздраве заверили, что дефицита антирезусного иммуноглобулина в городских медучреждениях нет: запасов достаточно и закупки продолжаются.

В департаменте здравоохранения Ярославской области отметили, что препарат в регионе все же есть, но в небольших количествах. В петербургском комитете по здравоохранению сначала заявили, что препарата в регионе осталось «не очень много», но позже уточнили, что он «есть и будет еще больше».

В пресс-службе минздрава Красноярского края рассказали, что в октябре поставки иммуноглобулина задерживали — беременных обеспечили лекарством за счет перераспределения остатков. Сейчас дефицита нет, утверждают чиновники.

В крымском Минздраве заявили, что антирезусный иммуноглобулин у них есть, но не уточнили количество. При этом, по утверждению нескольких крупных аптек Крыма, поставки препарата прекратили более полугода назад. «Коммерсантъ» убедился, что антирезусного иммуноглобулина нет в наличии в крупных онлайн-аптеках «Еаптека», Asna и «Здравсити».

Всего в России зарегистрированы четыре таких препарата, три из которых производятся за рубежом. Долгие годы потребность в антирезусном иммуноглобулине закрывала импортная продукция, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Однако в 2024 году наступил «кризисный момент» — причиной стал рост себестоимости препарата.

Беспалов отметил, что во всем мире не хватает плазмы, из которой производят антирезусный иммуноглобулин. Помимо того, препарат входит в перечень жизненно важных в России, цена на него зафиксирована, поэтому поставщики не имеют возможности поднять тариф.

«Им просто неинтересно продавать в нашей стране препарат по предлагаемому ценнику, учитывая, что производить стало значительно дороже», — объяснил Беспалов.

В Росздравнадзоре заявили, что с начала 2024 года в оборот в России было введено более 86 тыс. упаковок препарата. Сейчас в стране есть 46 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина и до конца года ожидается поставка еще 90 тыс., утверждают в ведомстве. В августе РБК писал, что на российский рынок в первой половине 2024 года поступило около 48 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина — на 71% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.