Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал в своем телеграм-канале демонтаж мемориальной доски советскому писателю Валентину Пикулю в Риге. Он рассказал, что принимал личное участие в ее установке.

«Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб — за всех нас», — написал Мединский.

По его словам, в 2014 году он вместе с «товарищем» организовал установку мемориальной доски Пикулю на доме в Риге, где жил писатель.

«Пришлось делать скромно, как требовали, на двух языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное — было», — рассказал помощник главы государства.

Как отметил Мединский, в 2014 году он предлагал сделать «музей-кабинет» Пикуля в Москве. «Даже нашел отличное помещение. Не срослось. Увы», — говорится в посте.

«Но табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет», — заключил Мединский.

О том, что в Риге по поручению властей города демонтировали мемориальную доску Валентину Пикулю, накануне сообщили местные СМИ. В латвийской столице есть еще одна мемориальная доска, посвященная советскому писателю.

В 2016 году в Риге появилась аллея Пикуля. В декабре 2022 года Рижская дума приняла решение переименовать ее в аллею Бируты Баумане.