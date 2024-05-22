Вариант коронавируса FLiRT зарегистрирован в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — пояснили в ведомстве.

Симптомы при FLiRT такие же как при омикроне:

кашель,

лихорадка,

боль в горле,

слабость,

головная боль,

мышечные боли,

потеря вкуса или обоняния.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России был выявлен рост числа заболевших коронавирусом после праздничных дней, так как люди чаще общались между собой. В ведомстве призвали не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

19 мая Financial Times (FT) писала, что новые варианты COVID-19, в числе которых штаммы из группы FLiRT, могут увеличить рост заболеваемости в западных странах летом 2024 года. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), доминирующим штаммом в США является KP. 2, который входит в группу FLiRT. ВОЗ также сообщила, что варианты FLiRT выявлены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

Как пояснил «Ленту.ру» иммунолог Николай Крючков, если общество начало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез.

«Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — сказал он.

При этом, по словам иммунолога, разницы в патогенности и летальности у нового штамма нет — эти показатели остаются неизменны с 2021 года. Крупных волн заболеваемости иммунолог не ожидает, но «всплески будут». Сначала их стоит ожидать в США и в Европе, а затем, «с небольшим временным лагом, рост заболеваемости придет и в Россию», добавил он.