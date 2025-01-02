В Красноярском крае женщину, вернувшуюся с отдыха в Таиланде, госпитализировали с острой кишечной инфекцией, вызванной холероподобным вибрионом, сообщает Роспотребнадзор. По данным РИА Новости, это первый выявленный случай такого заражения в России.

ТАСС уточняет, что россиянка отдыхала на Пхукете, где ела сырые устрицы. Симптомы заболевания у нее проявились после возвращения в Красноярский край. До этого женщина успешно прошла санитарно-карантинный контроль на борту самолета — лиц с признаками инфекционных заболеваний в тот момент не выявили и провели дезинфекцию салона уже после, когда стало известно о случае заражения.

Лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае показали, что возбудителем инфекции стал холероподобный вибрион.

«Незамедлительно организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц, организовано их обследование и медицинское наблюдение», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что россиянку уже выписали из инфекционного стационара.

Роспотребнадзор призвал к осторожности в поездках в страны с экваториально-тропическим климатом, в частности, посоветовал не употреблять в пищу мясо, рыбу и морепродукты без термической обработки, а также избегать «местных ресторанов и угощений у жителей».

В июле 2024 года холероподобный вибрион обнаружили в водоемах Мариуполя. В Роспотребнадзоре тогда пояснили, что холероподобный вибрион «не является холерой, а относится к кишечной инфекции».

Заражение чаще всего происходит через воду, поскольку эти микроорганизмы обитают в реках и озерах, пишет «Коммерсантъ». Симптомами могут стать лихорадка, боль в животе, диарея, рвота, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу.