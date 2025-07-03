В Москве задержан криминальный авторитет, уроженец Азербайджана Вагиф Сулейманов (Вагиф Бакинский), сообщают РЕН ТВ, «Коммерсантъ» и телеграм-каналы Baza, «112» и Shot. По данным «Ъ», поводом для задержания стало нарушение правил пребывания в России.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Сулейманов проведет три месяца в спецучреждении, затем его депортируют. Также собеседник телеканала заявил, что 2 июля в Оренбурге был задержан «еще один вор в законе, известный в определенных кругах как Заур», который будет отбывать наказание в России.

Также появилось видео задержания мужчины, который представляется Сулеймановым. На записи видно, что пока силовик его держит, человек за кадром спрашивает: «Криминальным авторитетом являетесь? Вы вор?».

Мужчина отказывается отвечать на «такие вопросы».

Baza уточняет, что Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», где он проведет три месяца.

«Вора в законе ранее связывали с различными бизнес-проектами в столице, в частности с “Фуд-Сити” на Калужском шоссе», — говорится в посте.

Кроме того, Baza подтверждает информацию о задержании и Заура, отмечая, что это «еще один авторитет из Азербайджана»: «Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии».

О задержании Сулейманова и Заура пишут также «112» и Shot.

Сулейманов родился 15 августа 1965 года в Тбилиси. Позже он переехал в Баку, а в 90-е годы — в Россию. В ноябре 2006 года его задержали в Москве за хранение гашиша. РБК сообщает, что Сулейманов неоднократно был судим. После освобождения в 2013 году его задерживали по подозрению в вымогательстве 18 млн рублей у предпринимателя.