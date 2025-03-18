Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который в том числе запрещает передавать сим-карты третьим лицам. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что передача сим-карт родственникам под запрет не попадет.

Депутат ответил на вопрос корреспондента RTVI о том, будет ли законопроект учитывать ситуации, когда сим-карту оформляют для, например, пожилых родственников.

«Список родственных связей, которых это ограничение не коснется, будет широким и будет обязательно включать в себя все возможные вариации: от родителей — к детям, от внуков — к бабушкам и так далее, сводным братьям. Всех пропишем. Потому что, естественно, мы не должны доставить неудобства добропорядочным семьям, и мы продолжим передавать друг другу телефоны, сим-карты, гаджеты в своем узком кругу», — сказал Боярский.

Законопроект по борьбе с кибермошенничеством правительство внесло в Госдуму в феврале. 18 марта инициативу приняла в первом чтении Госдума, ее единогласно поддержали 414 депутатов. Документ содержит порядка 30 мер, направленных на борьбу с мошенническими звонками, в том числе запрет на передачу сим-карт третьим лицам.

Также законопроект предполагает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод» и вводит обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные автоматические телефонные станции (АТС). Как утверждается, такая маркировка позволит узнать, от кого поступают звонки — от организаций, например, из банка или поликлиники, или же с международного виртуального номера.

Кроме того, согласно законопроекту, абоненты смогут устанавливать запрет на оформление сим-карт без своего личного присутствия. Также можно будет установить самозапрет через операторов на международные звонки и на спам-обзвоны и смс-рассылки.

В соответствии с законопроектом госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами. С принятием закона заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него.

Треть всех преступлений в России совершается в информационно-коммуникационной сфере, 70% из них — мошенничество или кража, сообщил во время обсуждения законопроекта замглавы Минцифры Иван Лебедев. По его данным, от действий кибермошенников пострадали 1 млн граждан, а совокупный ущерб составил 200-250 млрд рублей.

Отвечая на вопрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, Лебедев уточнил, что процент раскрываемости таких преступлений «печальный» — менее 30% от общего числа.