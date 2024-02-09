С 2015 года по 2024 год среди россиян значительно выросла доля тех, кто считает недопустимой «любую цензуру», говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской организацией «Левада-центр*». В рамках исследования респондентам также задавали вопросы об их отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Как следует из отчета, за последние девять лет на 15% выросло количество тех, кто считает, что «любая цензура недопустима»: с 17% в 2015 году до 32% в 2024 году. На 14% уменьшилась доля тех, кто считает, что «государство должно запрещать книги и фильмы, оскорбляющие нравственность» — с 44% в 2015 году до 30% в 2024 году.

Против цензуры в области искусства выступили 32% респондентов, а 33% из них высказали мнение, что в случае с произведениями, которые «оскорбляют нравственность», необходимо не запрещать, а лишь ограничивать их распространение.

Большинство опрошенных, выступивших против любой цензуры, относится к возрастной группе 18-24 года — 43%, а доля респондентов со средним уровнем образования среди них составила 42%.

Среди тех, кто поддержал право государства на запрет книг и фильмов, «оскорбляющих нравственность», 39% составили респонденты в возрасте 55 лет и старше, и еще 38% — жители Москвы. В пользу ограничения распространения подобных произведений высказывались участники опроса в возрасте от 25 до 39 лет — 38%, а также граждане, получившие высшее образование (38%).

В рамках исследования, респондентам также задавали вопросы о том, как они относятся к проекту режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В отчете «Левада-центра*» говорится, что каждый пятый опрошенный смотрел сериал. Среди россиян в возрасте 18-24 года доля тех, кто видел сериал, составила 46%.

Против запрета подобных картин выступили 39% граждан, еще 33% — сказали, что показ таких сериалов нужно запретить или ограничить. Большая часть тех, кто выступил против запрета относятся к возрастной группе 18-24 года — 53%. Доля респондентов, которые также высказались против государственного вмешательства, среди опрошенных в возрасте от 55 лет и старше составила 29%.

Основная часть респондентов, выступивших за запрет подобных сериалов (42%), приводила в качестве аргумента то, что молодая часть аудитории «берет пример с героев сериала», следствием чего является рост преступности. По мнению 23% опрошенных такие проекты «ожесточают людей» и ведут к росту агрессии. Еще 22% согласились с тем, что для «Слова пацана» и других аналогичных произведений необходимо ввести ограничение по возрасту.

Большинство из тех, кто высказался против запрета таких сериалов, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», мотивировали свою позицию тем, что считают показанное в нем «правдой жизни» — 38%. По мнению 26% назвали выход этого проекта «возможностью для дискуссии и собственных выводов». Еще 13% сказали, что не видят смысла запрещать подобные проекты, так как «там нет ничего особенного».

В ноябре 2023 года уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец попросила Роскомнадзор провести проверку в отношении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за того, что возрастная маркировка «18+» не обеспечивала ограничение на просмотр для несовершеннолетних зрителей, а сам проект романтизировал и оправдывал «страшное явление».

После проверки пяти вышедших эпизодов, сотрудники Роскомнадзора сообщили, что не обнаружили в них свидетельств нарушения действующего законодательства.

Председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась 7 февраля 2024 года в Генпрокуратуру с просьбой выяснить, находились ли под влиянием сериала подростки, которые избили школьника в подмосковном Королеве.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов