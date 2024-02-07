Глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к руководителю Генпрокуратуры России Игорю Краснову с просьбой разобраться, не повлиял ли сериал «Слово пацана» на действия группы подростков, избивших школьника в подмосковном Королеве. Копия обращения имеется в распоряжении RTVI.

Ссылаясь на рассказ родителей пострадавшего мальчика, Останина пишет, что избившие его молодые люди, нанося удары, произносили реплики героев «Слова пацана». По словам депутата, сцены из этого сериала «внушают ужас».

О нападении на девятиклассника возле здания гимназии №17 сообщал телеграм-канал «Типичный Королев». По его данным, около 20 молодых людей в возрасте от 17 лет набросились на школьника, повалили его и начали избивать ногами, не объясняя причин. Мальчик пытался убежать, но нападавшие догнали его и продолжили бить, прекратив лишь после замечания проходившего мимо мужчины.

Родители пострадавшего сообщили Останиной, что их сын находится в горбольнице с сотрясением головного мозга, множественными гематомами и ушибами мягких тканей. Они подали заявление в полицию.

Депутат Госдумы напоминает генпрокурору, что опасения по поводу возможного вредного воздействия «Слова пацана» на подростков высказывались сразу после выхода сериала. Сейчас же, убеждена она, это стало «жестокой реальностью».

Сериал «Слово пацана». Почему его пытаются запретить

Останина упомянула еще один инцидент нападения на подростка, произошедший в Иркутске в начале декабря 2023 года. Тогда сидевший на остановке мальчик был зарезан сверстниками, которые якобы цитировали реплики персонажей «Слова пацана». Депутат сообщила, что просила Роскомнадзор и Следственный комитет разобраться, насколько сериал повлиял на совершение преступления, однако, по ее словам, в СКР не усмотрели связи между убийством и телепроектом.

В Роскомнадзоре по итогам проведенной проверки заявили, что нарушений при показе сериала на российских видеоплатформах не обнаружено, и этот контент доступен только пользователям в возрасте от 18 лет и старше, имея соответствующую маркировку. Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Светлана Афанасьева, а также иркутское управление МВД также сообщили, что связь с сериалом не подтверждается.

Теперь Останина просит генпрокурора «провести всестороннюю проверку» по факту избиения гимназиста в Королеве с целью выяснить, «повлиял ли фильм на правонарушителей в их желании стать сильными и напасть на более слабого, выражая силу в целях причинения вреда здоровью несовершеннолетнего».

С критикой сериала и требованиями ограничить его распространение также выступала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она утверждала, что возрастная маркировка «18+» не мешает подросткам получать доступ к «Слову пацана», в том числе на пиратских сервисах.

В конце декабря Следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях видео с избиением подростка школьниками в Уссурийске под музыку из сериала «Слово пацана». На кадрах подросток стоит в углу в окружении сверстников, которые позже начинают его бить. На втором ролике тот же юноша стоит на коленях в снегу в расстегнутой куртке. Голос за кадром спрашивает: «Кто чушпан?» Школьник отвечает: «Я чушпан». Потом его заставляют повторять оскорбления в свой адрес. На видео наложена песня группы «Аигел», звучащая в сериале «Слово пацана».

О результатах, проведенной ведомством проверки, не сообщалось.