Правительство России выпустило постановление о создании в регионах межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости с типовым положением об их деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сказано в постановлении.

Согласно документу, высшим исполнительным органам субъектов федерации рекомендовано в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу образовать комиссии и утвердить их состав, в который могут войти представители профсоюзов.

По задумке правительства, эти комиссии должны координироваться и взаимодействовать с региональными и федеральными органами власти, а также проводить мониторинг работы по борьбе с нелегальной занятостью населения.

Например, получив данные о нарушениях при трудоустройстве, комиссия должна будет передать эту информацию в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), который, в свою очередь, примет решение о том, какие надзорные мероприятия необходимо провести.

Кроме того, комиссии будут выявлять случаи, когда сотрудникам, соблюдающим все трудовые нормы (время, выработка), платят меньше МРОТ.

О том, что правительство инициирует создание региональных комиссий по противодействию нелегальной занятости, стало известно еще в ноябре 2023 года, когда Госдума рассматривала поправки к закону «О занятости населения в РФ». Тогда же сообщалось, что Роструд должен будет создать специальный реестр работодателей, допустивших нарушения при организации трудовой деятельности граждан.

В феврале 2024 года Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян, чтобы использовать эти данные для выявления незаконной трудовой деятельности, включая выплату зарплат «в конвертах» и другие схемы уклонения от уплаты налогов.