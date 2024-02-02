Министерство труда России запросило доступ к налоговой тайне граждан с 1 марта 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на проект ведомственного приказа. Документ предусматривает, что налоговые органы будут передавать сведения о россиянах Роструду и в «межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости».

Чтобы приказ вступил в силу, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Роструд должны согласовать перечень подлежащей передаче информации. Судя по проекту, Минтруд рассчитывает с помощью налоговиков выявлять следующие случаи:

неформальная занятость — например, когда работодатель оформляет договоры ГПХ с физлицами, которые фактически являются постоянными сотрудниками,

работа с самозанятыми — если у компании их более 10 и они в среднем получают свыше 50 тысяч рублей в месяц,

зарплаты в компании более чем на 35% отличаются от средних по региону.

По таким работодателям и их сотрудникам, согласно проекту приказа, ФНС будет сообщать Роструду:

ИНН,

СНИЛС,

код постановки на учет,

адрес регистрации,

сумму доначисленных налогов.

Опрошенные «Известиями» эксперты допустили, что инициатива Минтруда позволит создать эффективный механизм борьбы с серым рынком труда, включая зарплаты «в конвертах». Если приказ вступит в силу, нарушения будут быстрее выявляться и пресекаться, считает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Обмен информацией между ФНС и Рострудом поможет обойти действующие в России ограничения на внеплановые проверки бизнеса — выводы, которые в противном случае должны были бы делать инспекции по итогам визитов к работодателям, можно будет получить путем анализа информации, считает профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Для защиты данных россиян необходимо будет предусмотреть «надежную информационную безопасность», чтобы свести к минимуму риски утечек, а также внести в Налоговый кодекс поправки по режиму налоговой тайны, предупредила государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, ФНС начала чаще рассылать гражданам адресные запросы с целью проверить их налоговое резидентство. Это было связано с тем, что многие россияне покинули страну и продолжили удаленно работать за границей.

Тогда же Минфин поднял вопрос о повышении налогов для уехавших: предлагалось взимать 30% (или меньше, но в любом случае более 13-15%) с российских доходов нерезидентов. Законопроект, внесенный ведомством в Госдуму, предусматривал повышение НДФЛ для россиян, которые проводят за рубежом более 183 дней подряд. Также Министерство финансов предлагало обязать работающих за границей сотрудников российских компаний платить налоги в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце 2022 года заявлял, что повышение НДФЛ для покинувших страну граждан — это «вопрос справедливости».

В 2023 году правительство отозвало законопроект о повышении НДФЛ для уехавших граждан, пояснив, что он требует доработки. В него были внесены изменения, обязывающие российские компании начислять работающим за границей сотрудникам НДФЛ по 30-процентной ставке в определенных условиях. Минфин при этом пояснял, что повышение налога не затронет тех, с кем оформлен трудовой договор.