При уничтожении беспилотника над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чечне в Грозном легкие ранения получили четверо военнослужащих, которые находились в карауле, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Cдетонировавший в воздухе дрон повредил кровлю и выбил стекла.

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

По словам Кадырова, сдетонировавший в воздухе дрон повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

«Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом», — отметил он.

Он также подчеркнул, что подобные попытки только укрепляют «веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом».

«Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — добавил глава республики.

О попытке БПЛА атаковать расположение спецполка полиции в Грозном Кадыров также сообщал 4 декабря. В результате происшествия была также разрушена крыша здания.

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]. Пострадали мирные люди», — говорил тогда чеченский глава.

В конце октября Кадыров сообщил, что беспилотники атаковали университет спецназа в Гудермесе. После этого глава Чечни пообещал украинской стороне «такое возмездие, что даже им не снилось». Тогда он поручил командирам на передовой больше не брать в плен украинских военных, а сразу их убивать. Спустя несколько дней Кадыров отменил этот приказ, объяснив такое решение просьбами украинских граждан, которые, как он утверждает, написали ему «более двух тысяч писем».