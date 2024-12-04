Украинский беспилотник в среду, 4 декабря, атаковал центр Грозного, пострадали мирные жители. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в результате происшествия была также разрушена крыша здания полка полиции.

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]. Пострадали мирные люди», — сказал чеченский глава (цитата по ТАСС).

Ранее телеграм-канал Baza писал, что взрыв в Грозном произошел около 05:00. Источники канала утверждали, что дрон мог пытаться атаковать один из объектов на территории Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова.

В местном аэропорту ночью был введен план «Ковер», из-за чего был задержан один из рейсов на Москву, указывает Baza. Директор аэропорта в разговоре с Mash Gor уточнил, что план «Ковер» действовал с 01:00 до 06:00 из-за угрозы БПЛА.

Канал также опубликовал видео, на котором слышен взрыв. Mash Gor пояснил, что это утренние кадры с подъезда жилого дома. Звук и вспышка от него, предположительно, попали на камеру домофона.

О первом случае атаки украинских дронов на Чечню Кадыров сообщил в конце октября. Тогда БПЛА атаковали университет спецназа в Гудермесе. После этого глава Чечни пообещал украинской стороне «такое возмездие, что даже им не снилось».

«Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас “укусили”, мы их уничтожим. <…> Мы с нами шутить не позволим», — заявил Кадыров.

Тогда из-за атаки беспилотника он поручил командирам на передовой больше не брать в плен украинских военных, а сразу их убивать. Спустя несколько дней Кадыров отменил этот приказ, объяснив такое решение просьбами украинских граждан, которые, как он утверждает, написали ему «более двух тысяч писем».