Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ чеченским командирам не брать в плен служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, такое решение он принял по просьбе украинских граждан, которые, как он утверждает, написали ему «более двух тысяч писем».

«За последние несколько дней на мое имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить ранее данный мною приказ не брать в плен бойцов ВСУ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что письма написаны как родственницами украинских мобилизованных, так и мужчинами, которые оказались на линии соприкосновения «не по доброй воле». В каждом послании говорится, что сдача в плен — «единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», рассказал глава Чечни.

По его словам, украинские военные якобы «давно знают, что в спецназе “Ахмат” к пленным человеческое отношение». Авторы писем понимают, что они — «жертвы западной трусости и подлости», а руководство Украины — «продажные марионетки и фашисты», считает Кадыров.

«Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ “не брать пленных” отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил глава Чечни.

Кадыров запретил командирам на передовой брать украинских военных в плен после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. Из-за атаки БПЛА, которая произошла рано утром 29 октября, загорелась крыша пустующего здания на территории университета, обошлось без жертв и пострадавших, говорил тогда Кадыров.

Вечером того же дня он выступил с утверждением, что в результате атаки дрона на университет в Гудермесе есть жертвы среди украинских пленных, которые содержались на территории РУС. Кадыров призвал Украину понять, что она «подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам».