Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с пленными солдатами ВСУ, которые находятся в Грозном, и опубликовал видео своего разговора с ними.

«В отличие от своих боевых товарищей, которые уже не вернутся домой, им удалось сохранить свои жизни, добровольно сложив оружие. Разумный выбор», — говорится в посте Кадырова.

В числе сопровождающих главу Чечни был его сын Адам. Кадыров спросил у строя стоящих перед ним мужчин, кормят ли их и нет ли у них проблем. «Как будто с отдыха вы приехали», — сказал глава Чечни пленным.

Он заявил, что местонахождение бойцов ВСУ скрывается, «чтобы не прилетело, чтоб не убили вас». Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши чеченских объектов, чтобы они охраняли эти здания от беспилотников.

«Дайте им хорошее оружие, чтобы они защищали нашу республику», — сказал чеченский лидер, обращаясь к председателю правительства республики Магомеду Даудову.

Кадыров призвал пленных передать послание «украинским военным и народу». Один из участников съемки попросил «сделать так, чтобы нас, военнопленных, возвращали домой». Мужчина отметил, что находится в плену уже два года.

4 декабря глава Чечни проводит традиционную прямую линию. Он прибыл на мероприятие на трофейной американской боевой машине пехоты Bradley. ЧГТРК «Грозный» опубликовала кадры поездки и разговор Кадырова с украинскими пленными на улице. Один из мужчин, которому чеченский лидер дал слово, заявил, что «пора прекращать бессмысленное уничтожение украинского народа», и высказался за начало переговоров.

Общаясь с одним из солдат, Кадыров заявил, что тот попал в плен, защищая «американские, натовские интересы». Глава Чечни сказал пленному, что «лучше бы» он умер, чем попал в плен, и спросил, застрелится ли тот, если дать ему пистолет. Мужчина ответил отказом, сказав, что хочет жить.

«Ты же вышел убивать, умереть там. Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой. Нет, не хочешь? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает. На войне убивают и умирают. Это не мультфильм тебе и не сказка», — сказал Кадыров.

В октябре глава Чечни заявил, что поручил командирам на передовой больше не брать в плен украинских военных, а сразу их убивать. Это произошло после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе утром 29 октября. Кадыров сообщил, что в результате атаки были жертвы среди украинских пленных, которые, по его словам, содержатся на каждом стратегическом объекте Чечни. В начале ноября Кадыров отменил приказ не брать в плен украинских военных.