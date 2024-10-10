В нескольких школах Читы на уроках музыки изучают и поют песни SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет портал «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-секретаря комитета образования города Гэсэра Раднаева и самих учащихся.

Какие именно песни проходят в школах, в публикации не уточняется. По словам Раднаева, изучение творчества Дронова входит в обязательную образовательную программу.

«По основной образовательной программе на уроках музыки в 7 и 8 классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца SHAMAN в качестве примера исполнителя патриотической песни», — пояснил он.

В беседе с РИА Новости представитель мэрии добавил, что программы обучения в разных школах отличаются, но блок «патриотической песни» присутствует во всех.

В марте стало известно, что в школьную программу могут войти песни SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Соответствующее обращение поступило в Минпросвещения от депутата Госдумы Сергея Колунова. Он утверждал, что о желании изучать на уроках музыки «песни патриотической направленности современных авторов» ему сообщали сами учителя и родители школьников.

«Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — рассказал Колунов «Парламентской газете».

Парламентарий считает, что изучение таких композиций в школах «привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну».

В Минпросвещения тогда указали, что готовы рассмотреть возможность дополнения программы песнями патриотической направленности современных авторов, хотя действующие стандарты уже «предусматривают изучение песен патриотической направленности на уровне основного общего образования».

«Значительное внимание в программах уделяется народной музыке России <…>. Имеет значение и знакомство обучающихся с религиозной музыкой русских композиторов», — говорилось в ответе ведомства.

В июле 2024 года президент Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России. Согласно документу, Дронов отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».