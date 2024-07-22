Певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован 22 июля на портале правовых актов.

Согласно тексту документа, Дронов, а также другие награжденные, был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В указе 32-летний Shaman представлен как «артист-вокалист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)».

Сам Дронов узнал о присвоении почетного звания во время концерта в Сочи.

«Служу России!» — написал он в своем телеграм-канале.

Присвоить Дронову звание заслуженного артиста в 2022 году призывал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По словам депутата, он направлял президенту письмо с соответствующим предложением.

Журналистка Ксения Собчак, комментируя присвоение певцу Shaman звания заслуженного артиста, написала в своем телеграм-канале, что «государство своих верных слуг не забудет и плюшки свои еще раздаст». «Получат свое и остальные санкционные певцы, не сомневаюсь», — добавила она.

В конце июня Евросоюз внес Ярослава Дронова в санкционный список. В обосновании этого решения указывалось, что певец «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

После включения Дронова в санкционный список ЕС видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт музыканта. Сам певец заявил, что канал подвергся блокировке за то, что он — русский.

19 июля Shaman провел митинг-концерт перед посольством США в Москве. Выступление, по его словам, стало его ответом на блокировку YouTube-канала.

В мае Shaman получил премию Минобороны в номинации «Музыкальное искусство» за «высокое мастерство при исполнении патриотических песен».

В марте депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучения творчества Дронова и других современных патриотических исполнителей.

В декабре 2023 года Shaman сообщил, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. После этого Минкульт Украины внес певца в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.