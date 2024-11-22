В Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, россияне вернулись на родину в результате переговорного процесса с украинской стороной.

Ранее эти люди были вывезены с территории Курской области, которая в августе подверглась атаке украинских ВС, сказано в заявлении. «Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — отметила Москалькова.

Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один новорожденный и один ребенок, возраст которого не достигает трех лет. Помимо того, есть инвалид-колясочник, говорится в сообщении.

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