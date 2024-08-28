В Каменском районе Ростовской области в результате атаки дронов произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал губернатор.

«Осторожно, новости» отмечает, что горящий склад находится возле трассы М-4, по которой проходит оживленное движение.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника, восемь — над Воронежской областью.

С 18 августа в ростовском Пролетарске горит нефтебаза, которую атаковали украинские беспилотники. Дизельное топливо на промышленных складах загорелось из-за падения обломков БПЛА, сбитого силами ПВО, сообщал губернатор Ростовской области.

Из-за сложности пожара власти ввели режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара на нефтебазе пострадали 49 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализированы.