Российская современная культура не создает популярных образов, демонстрирующих семейные ценности, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на международном женском форуме в Екатеринбурге.

По словам митрополита, большинство художественных сюжетов сегодня развиваются на фоне переживаний одинокого человека или детских травм. В результате культура создает «иллюзию» того, что «счастье можно достичь через материальные блага или <…> удовлетворение эгоистичных желаний».

«Однако настоящая радость и благополучие приходят только через божественную любовь и <…> служение. <…> Культура в самом широком ее понимании [важна], потому что она является основным полем, на котором взрастают поколения», — пояснил священник.

По его мнению, в контексте сохранения семейных ценностей должны создаваться позитивные образы благополучной и многодетной семьи. Митрополит привел американский мультсериал «Симпсоны» как пример того, что ленты на такие темы могут быть интересны зрителям.

«Американский ситком “Симпсоны”, 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. Вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — подчеркнул представитель РПЦ.

Говоря о российских мультфильмах, митрополит отметил, что в «Смешариках» герои «хоть и дружат, но живут по одному». «Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает», — убежден священник.

В мультфильме «Маша и Медведь» Маша «настолько самостоятельна, что мы не знаем вообще, есть ли у нее семья, как она выглядит, как выглядит ее отец», добавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Я еще раз прошу не считать мои слова критикой и призывом что-то менять в указанных мультфильмах, они полезны и поучительны, но факт остается фактом», — подчеркнул представитель РПЦ.

Позицию митрополита поддержали в Госдуме. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко согласилась с тем, что «Симпсоны» — семья, а наши «Смешарики» — «каждый в своей избушке».

«Хотя у нас есть мультфильмы про кота Матроскина, у которого семья, и он эту семью собирает из собаки, из мальчика, потом у него теленок появляется с коровой — это тоже такой семейный круг. Такую претензию принимаем. Нужно делать больше мультфильмов, где дружная семья, где все весёлые и вместе преодолевают сложности, вместе побеждают. Это хорошая была бы тематика», — заявила парламентарий.

«“Смешарики” — это одна большая семья»

Соавтор «Смешариков» Илья Попов не согласился с тем, что в российском мультсериале не показана счастливая семья.

«“Смешарики” максимально пытаются показать индивидуальность каждого персонажа. По большому счету, если посмотреть, то “Смешарики” — это одна большая семья. Неслучайно этот сериал смотрят огромное количество российских семей, где и взрослые (родители, бабушки и дедушки), и дети узнают в каждом из героев себя», — сказал он в разговоре с Daily Storm.

Попов добавил, что «Смешарики» — один из сериалов, который «и несет семейные ценности, и укрепляет семьи в рамках семейного просмотра».