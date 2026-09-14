В Московском патриархате официально подтвердили, что «Троицу» Андрея Рублева изъяли из иконостаса собора Троице-Сергиевой лавры «в связи с плановой проверкой состояния иконы». Сообщение появилось на фоне предположений в соцсетях, что из-за возможной поломки климатической витрины возникла угроза сохранности шедевра русской средневековой живописи XV века. Комментариев на этот счет ни в РПЦ, ни в Государственной Третьяковской галерее, ни в Министерстве культуры не было. Позже в ГТГ подтвердили ТАСС, что икона находится в реставрационных мастерских лавры «на проверке» у музейных сотрудников. При этом о состоянии объекта также ничего не сказано.

Комментарий правового управления Московской патриархии был опубликован 13 сентября, на тот момент он оставался единственным официальным сообщением о том, что сейчас происходит с иконой Святой Троицы кисти Андрея Рублёва.

«Согласно п. 2.1.3. договора от 12.07.23 № 2023/055/30-БП, заключенного между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой, Третьяковская галерея вправе регулярно осуществлять сверку состояния сохранности с изъятием музейного предмета из специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры, отвечающее требованиям, определенным приложением к договору», — говорится на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно этому заявлению, икону действительно изъяли из иконостаса, однако пределов Лавры она не покидала. Проверку состояния одной из самых известных русских икон в РПЦ называют «плановой».

«В рамках данного положения договора в установленном им порядке производится плановая сверка состояния сохранности иконы «Святая Троица» 1422-1427 гг. письма прп. Андрея Рублева», — заключили юристы Патриархии.

«Слухи [о состоянии «Троицы»] ходят уже третий месяц, но точно никто ничего не знает», — поделился с RTVI источник в искусствоведческом сообществе.

Источник РБК в Троице-Сергиевой лавре ранее заявил, что эти «страшные» слухи недостоверны, и состояние иконы «не вызывает опасений».

В понедельник днем, 14 сентября, в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи сообщили агентству ТАСС, что икону Святой Троицы Андрея Рублева переместили в реставрационные мастерские Троице-Сергиевой лавры.

««Троица» находится в реставрационных мастерских лавры, сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года Реставрационный совет при Министерстве культуры «рассмотрел мероприятия по сохранению «Троицы»».

«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», — заявил тогда директор Реставрационного центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев.

Договор о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру был заключен в июле 2023 года сроком на 49 лет с возможностью продления. Его подписали министр культуры России Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Икона была передана в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. При этом как музейный экспонат «Троица» продолжает оставаться частью государственного Музейного фонда Российской Федерации.