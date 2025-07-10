Те, кто в детстве кормил домового, гадал на картах или «шуточно призывал мертвых», нередко страдают от психических заболеваний. Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил протоиерей Михаил Зазвонов.

«У нас в душепопечительском центре [имени праведного Иоанна Кронштадтского] уже 30 тыс. пришедших людей из оккультизма и так далее. И очень много детей, которые, к сожалению, имеют психический диагноз, и, кроме того, еще и духовное повреждение. Из-за того, что они просто в детстве кормили домового, или потому что они гадали на картах, или они потому шуточно призывали мертвых», — сообщил священник.

По его словам, такие дети своими действиями «дали право, чтобы враг рода человеческого стал воздействовать на их душу».

«И эти люди стали восприимчивы именно к инфернальному миру, то есть враг рода человеческого на них имеет большее влияние, чем среднестатистически на другого. Он развивает страсти быстрее, культивирует гордость, культивирует разврат», — заявил Зазвонов.

Также в эфире программы показали отрывок из речи патриарха Кирилла, в которой он заявил, что «язычество равно нацизму»: «Эту формулу необходимо иметь в голове всем симпатизантам языческих идей, продвигающих в общественное пространство».

Ранее в РПЦ осудили советника генпрокурора России Наталью Поклонскую за якобы пропаганду язычества после того, как она провела открытый урок «Разговоры о важном» в Вадимской школе Херсонской области по приглашению сенатора Игоря Кастюкевича. На фотографиях и видео встречи видно, что Поклонская во время урока нарисовала на доске рунические символы и пятиконечную звезду с обозначением стихий (вода, земля, воздух, огонь).

Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что дети выразили желание прочитать ее книгу и подготовить вопросы для следующей встречи. На фотографии с мероприятия видно, как Поклонская вручает ученикам свою новую книгу «Мысли вслух». Священник Павел Островский, ознакомившись с содержанием книги, назвал ее «безусловной рекламой язычества».

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе счел действия Поклонской «пропагандой язычества».