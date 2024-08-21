В бархатный сезон, с сентября до середины октября, российские туристы смогут достаточно бюджетно отдохнуть на курортах Краснодарского края и на Северном Кавказе, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Оба этих направления доступны как по стоимости, так и в транспортном отношении, отметил он.

«В бархатный сезон можно найти очень хорошие, бюджетные предложения в категории отелей 3-4 звезды. В этот период купальный сезон все еще продолжается, температуры комфортные, а с 1 октября размещение становится дешевле на 10 процентов», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что осенью санатории предлагают комплексные программы по вполне приемлемым ценам.

Вице-президент РСТ также посоветовал речные круизы, которые остаются востребованными в бархатный сезон, и озеро Байкал, где при желании можно разместиться в категории 5 звезд.

В июле опрос, проведенный Центром изучения потребительского поведения Роскачества, показал, что россияне стали меньше интересоваться готовыми турами и предложениями турагентств и все чаще самостоятельно планируют поездки через сайты по бронированию отелей и гостиниц.