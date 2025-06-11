За сезон Абхазию смогут посетить около 1,5 млн туристов. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Основная масса туристов добирается до Абхазии на поездах и автомобилях. За сезон туда приедут и прилетят около 1,5 млн туристов. Цены будут чуть выше, наблюдается рост на 10-15%, так как средств размещения пока недостаточно, а востребованность высокая», — спрогнозировал Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ выразил надежду, что число рейсов в Сухум вырастет, так как это может «смягчить» логистические вопросы, а также стоимость путешествия.

1 мая международный аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы принял первый борт из России. Перерыв в авиасообщении продолжался более 30 лет. Этот аэропорт был закрыт в октябре 1993 года по распоряжению властей Грузии после начала грузино-абхазской войны. В 2023-м Россия и Абхазия заключили соглашение о его реконструкции.

В ответ на восстановление авиасообщения вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили пригрозил, что авиакомпаниям, которые будут выполнять рейсы в Абхазию, запретят работать в Грузии.

В феврале вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с RTVI прогнозировал, что в этом году Абхазия примет около 2 млн туристов, а открытие аэропорта в добавит еще 150—200 тыс.