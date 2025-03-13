Билеты в Европу и туры в европейские страны ощутимо подешевели, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза туриндустрии (РСТ), основанный на данных директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян.

По ее словам, туристы осведомлены о том, что Европу лучше всего посещать весной и осенью, поэтому объем бронирований по этому направлению традиционно растет.

Спрос на поездки в Европу среди российских туристов увеличился по нескольким причинам, включая усталость россиян от пляжного отдыха и их постепенной адаптации к вынужденно долгим перелетам с пересадками, считает Вердиян.

«Сейчас мы оцениваем общий рост объемов по Европе примерно в 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — заявила эксперт.

Вердиян отметила и рост глубины бронирований туров по европейским экскурсионным направлениям: уже сейчас туристы заказывают путевки на сентябрь-октябрь. Самыми востребованными являются туры в Италию, Францию, Испанию с началом поездки в Риме или Милане, уточнила представитель BSI Group.

«Минимальные программы рассчитаны на 7-8 дней, но могут достигать и 16. Чаще всего люди едут на 10-12 дней, потому что значительную часть времени съедает 15-17-часовой перелет», — поделилась эксперт.

Вердиян сообщила, что экскурсионный тур по Европе на двух человек на неделю без перелета с размещением, групповыми трансферами, завтраками и экскурсиями на русском языке обойдется минимум в 73 тысячи рублей. По ее словам, в пересчете на евро стоимость наземного обслуживания в европейских странах практически не изменилась по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

Недавно вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рассказал RTVI, что наиболее популярными среди российских туристов направлениями отдыха по-прежнему остаются Турция и Египет. По его словам, турецкие отельеры в популярных туристических местах в сезоне 2025 года поднимают цены в среднем на 10-15%.