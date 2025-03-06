В Румынии задержали шестерых человек по делу о попытке госпереворота, создании организованной преступной группы и госизмене. Об этом сообщает управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Власти Румынии считают, что фигуранты дела связаны с Россией. По данным издания Digi24, один из подозреваемых — 101-летний отставной генерал.

По версии DIICOT, преступная группировка была создана в 2023 году «с целью подрыва суверенитета и независимости румынского государства путем политического подрыва обороноспособности страны». Фигуранты, как утверждается, неоднократно вступали в контакт с агентами иностранной державы, которые находились как в Румынии, так и в России».

Группировка имела структуру военного типа, одним из ее участников является отставной генерал-майор, говорится в сообщении DIICOT. Следствие считает, что члены организации вербовали последователей в интернете и публиковали видео, в том числе обращения к властям Румынии, национальным и международным организациям.

Кроме того, подозреваемые пытались вести переговоры с «внешними политическими и военными силами» о выходе Румынии из НАТО, смене конституционного строя и принятии новой конституции, роспуске политических партий, создании нового правительства из числа членов группы, изменении названия, флага и гимна Румынии, заявили в DIICOT.

В ведомстве утверждают, что двое обвиняемых в январе 2025 года ездили в Москву, «где вступили в контакт с людьми, готовыми поддержать усилия организации по захвату государственной власти в Румынии».

Румынская разведывательная служба (SRI) в свою очередь заявила, что члены группировки «для достижения своих дестабилизирующих целей» якобы «активно обращались за поддержкой к сотрудникам российского посольства».

«Два российских дипломата осуществляли разведывательную деятельность в областях, представляющих стратегический интерес, и поддерживали антиконституционные начинания группы», — говорится в заявлении SRI.

По предложению разведки эти дипломаты были объявлены в Румынии персонами нон-грата и высланы.

5 марта МИД Румынии сообщил о решении выслать российского военного атташе в Бухаресте и его заместителя, их имена в официальном пресс-релизе не назывались. В разговоре с Euronews представитель румынского МИД уточнил, что речь идет о Викторе Маковском и его заместителе Евгении Игнатьеве. Он назвал высылку российских дипломатов «исключительной мерой», применяемой только в тех случаях, когда речь идет о «серьезных нарушениях». Источники телеканала утверждают, что Маковский и Игнатьев якобы связаны с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку военного атташе и его заместителя «грустным шагом», который «не останется без ответа».

5 марта в Бухаресте и трех уездах было проведено восемь обысков по делу о попытке переворота, изъяты вещественные доказательства сговора. Прокуроры просят арестовать четверых обвиняемых, еще двоим назначить домашний арест. Имена фигурантов дела не называются.

Телеканал Digi24 утверждает, что все шестеро входят организацию «Команда Влада Цепеша», одним из руководителей которой является ветеран Второй мировой войны, 101-летний отставной генерал-майор Раду Теодору. У него тоже проходили обыски, но военный не задержан. Теодору поддерживает Кэлина Джорджеску. В январе он опубликовал видео, в котором назвал политика избранным президентом республики и просил передать ему власть.

По данным источников канала, «Команда Влада Цепеша» призывала к выходу Румынии из НАТО, возобновлению экономических и культурных отношений с Россией, Китаем и Ираном, а также к созданию новой структуры руководства Румынией.