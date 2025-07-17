Следственный комитет по Рязанской области завел уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3, ст. 286 УК РФ) после того, как полицейские сломали руку бывшей учительнице русского языка и литературы Валентине Волковой, приняв ее за закладчицу. Об этом «РЗН.Инфо» сообщил адвокат потерпевшей Сергей Антонов. При этом юрист отметил, что документы, подтверждающие факт возбуждения дела, ему пока не поступали.

Об открытии уголовного дела также пишет РИА Новости со ссылкой на ответы прокуратуры Железнодорожного района города заявителям.

Ранее бывший завуч рязанской школы №44 Валентина Волкова рассказала, что 20 мая она столкнулась с полицейскими, когда фотографировала цветы во время отдыха на берегу реки Трубеж. По словам бывшего педагога, к ней подошел неизвестный в штатском, начал что-то спрашивать, и она поначалу приняла его за грабителя. Мужчина выхватил у нее телефон, а когда она попыталась сопротивляться, резко применил силовой прием — свалил на землю и заковал в наручники.

По словам женщины, она закричала от боли и стала звать на помощь, а когда попыталась показать сотрудникам правоохранительных органов «распухший синий палец» и «висящую как плеть» руку, в ответ услышала от них: «Ничего, с…а, переживешь». Затем, как рассказала Волкова, ее силой посадили в машину, проверили содержимое телефона и лишь после этого отпустили.

По словам бывшего педагога, в результате врачи обнаружили у нее перелом правой плечевой кости, разрыв сухожилия и множественные гематомы. Позже, на приеме у хирурга, ей сообщили, что даже при успешном срастании перелома поврежденное сухожилие уже не восстановится.

Комментируя произошедшее, УМВД по Рязанской области сообщило, что полицейские, с которыми столкнулась Волкова, «проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению распространения наркотических средств».

Позднее женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором выразила несогласие с действиями сотрудников, нанесших ей травмы. В областном УМВД сообщили, что «провели комплексную проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы».