При происшествии с поездом Мурманск — Санкт-Петербург пострадал 31 человек, двое погибли, говорится в телеграм-канале РЖД.

«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших — двое. К сожалению, в больнице скончался еще один пассажир», — сказано в сообщении компании.

Представители РЖД выразили свои соболезнования родным и близким, а также отметили, что родственникам погибших будет выплачено по 2 млн 200 тысяч рублей.

«Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях, — сказано в сообщении.

18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего несколько вагонов, в том числе пассажирского поезда, сошли с рельсов. Один из составов следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, на его борту находилось 326 пассажиров. В результате бокового столкновения пострадали вагоны хвостовой части поезда.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). В оперативных службах сообщили, что машиниста грузового поезда и его помощника задержали.