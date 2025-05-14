Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить полицейских электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), «способными успешно вести преследование». Свое предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.

Как объясняет парламентарий, переход полицейских на СИМ необходим, потому что правонарушители уже освоили этот тип транспортных средств. По словам Крупника, сегодня грабители или налетчики могут передвигаться на электросамокатах, гироскуторах или моноколесах.

Аналогичными средствами СИМ он предлагает оснастить сотрудников патрульной-постовой службы и иных подразделений полиции.

«Это могли бы быть электросамокаты или иные средства, способные успешно вести преследование любых гражданских СИМ в городской тесноте», — подчеркивает Крупник.

Кроме того, депутат призвал изучить возможность внедрения службы беспилотного патрулирования улиц городов специальными дронами, пишет «Коммерсантъ». По мнению Крупника, это позволило бы «серьезно разгрузить личный состав полиции от дневной рутины и направить ресурсы на эффективную борьбу с преступностью и профилактику правонарушений».

В феврале Крупник уже поднимал тему перехода полицейских в Санкт-Петербурге на СИМ. Однако начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин тогда заявил, что не поддерживает такую инициативу.

«С трудом себе представляю картину полицейских на электросамокатах, гоняющихся за доставщиками. <…> Считаю, что это будет нецелесообразно — грубо выражаясь, как из пушки по воробьям», — сказал Плугин.

Электросамокатная полиция

В апреле 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил Колокольцеву предложение по созданию электросамокатной полиции, которая должна следить за контролем соблюдения правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей СИМ. Среди прочего парламентарий предлагал наделить такое подразделение возможностью штрафовать нарушителей.

В феврале 2025 года полицейские, работающие на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи, первыми в стране начали использовать электросамокаты для патрулирования. Этот проект МВД реализовало совместно с одним из сервисов каршерингов, который «предоставил средства индивидуальной мобильности для использования в служебной деятельности».

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, цель проекта — повышение мобильности и оперативности реагирования сотрудников.

«Благодаря своей компактности и маневренности, электросамокаты в условиях узких улиц и загруженных дорог позволят перемещаться быстрее, чем на автомобилях», — пояснила Волк.

Она добавила, что полицейские предварительно прошли обучение безопасному вождению и дополнительную проверку знаний ПДД. Если пилотный проект окажется успешным, он может быть запущен и в других регионах России, подчеркнула Волк.