В Саратовской области пресечена атака на военный аэродром, там ликвидированы беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин. По его словам, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет», — говорится в сообщении Бусаргина.

В Саратовской области опасность атаки БПЛА в последний раз объявлялась 11 ноября, тогда работу приостанавливал аэропорт. Об уничтожении беспилотников над регионом не сообщалось.

26 августа Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, обломки дронов попали в жилые дома. В пресс-службе регионального Минздрава позже уточнили, что в результате атаки на Саратов пострадали четыре человека: женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказана помощь на месте. 3 сентября стало известно, что женщина умерла в больнице.