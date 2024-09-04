В конце июля «Сбер» подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, которая была организована ИТ-армией Украины, заявил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, атака длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали.

«Зафиксированная «Сбером» DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», — сказал он.

Кузнецов пояснил, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тыс. устройств, больше половины из них находились в России. По его словам, клиенты банка никак не почувствовали на себе последствия этой атаки.

«Она успешно была отражена службой кибербезопасности», — добавил зампред правления банка.

21 августа в России произошел масштабный сбой в работе множества приложений, сервисов и сайтов, включая мессенджеры Telegram, WhatsApp, Discord и Skype. В Роскомнадзоре (РКН) пояснили РИА Новости, что причиной стала DDoS-атака на операторов связи, которую уже удалось отразить.

В конце июля банк ВТБ заявлял, что банковская система в России подверглась DDOS-атаке, которую вели из-за рубежа. Проблемы с работой приложений тогда наблюдались у ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка. За день до этого сбои фиксировались у Газпромбанка, Россельхозбанк, Райффайзенбанка и Росбанка.