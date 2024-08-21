В России 21 августа произошел масштабный сбой в работе множества приложений, сервисов и сайтов, включая мессенджеры Telegram, WhatsApp, Discord и Skype. В Роскомнадзоре (РКН) сообщили РИА Новости, что причиной стала DDoS-атака на операторов связи, которую уже удалось отразить.

«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сказали в ведомстве.

Ранее подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) опубликовал срочное сообщение о масштабном сбое в работе Telegram и WhatsApp начиная с 14:00 по Москве.

По данным сервиса GlobalCheck, массовые сбои фиксировались у «Билайна», МТС, «Ростелекома», Tele2. Среди прочих перестали открываться «Википедия», «Госуслуги», игровой сервис Steam, соцсеть «ВКонтакте», платформа Twitch.

Пользователи также сообщали о проблемах с доступом к магазину приложений AppStore, сайтам банков.

Недоступным оказался даже сервис для проверки сбоев «Сбой܂рф».

Жалобы на недоступность Telegram и WhatsApp поступали не только из России, но также из Казахстана и Узбекистана.

Как убедились корреспонденты RTVI, с мобильного интернета десктопная версия Telegram работала. При этом на смартфоне у одних пользователей мессенджер работал с мобильного интернета без VPN, у других — только с VPN или не работал вовсе.

До того как РКН отчиталось о причине сбоя, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предположил в разговоре с RTVI, что «вслед за пессимизацией YouTube тестируют пессимизацию мессенджеров».